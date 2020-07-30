شكرا لقرائتكم علي جبر: لم أتردد فى التجديد لبيراميدز وهدفنا التتويج بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي جبر مدافع بيراميدز والمنتخب الوطني أنه قام بالتوقيع علي عقود التجديد مع فريقه دون تردد، وقال علي جبر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه : جددت لبيراميدز دون تردد، والفريق جاهز للدوري بعد فترة اعداد قوية ونحن نحترم كل المنافسين.

وأضاف المدافع الدولي : هدفنا اللعب بقوة حتي اخر لحظة ، كما نسعي للفوز بكل النقاط المتاحة ، اما في الكونفيدرالية فاتمني ان تسير علي طبيعتها ، والا يدخل تعديل حتي المباراة النهائية لتقام جميعا ذهاا وايابا ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشي اي منافس.

من ناحية اخري قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي بيراميدز خوض مباراة ودية أخيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بحيث تكون آخر بروفة قبل مواجهة طنطا في مباراة الجولة 19 للدورى والمحدد لها يوم 10 أغسطس الجاري على استاد الدفاع الجوى.. وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه أتم الاتفاق مع نادي مصر المقاصة لخوض مباراة ودية أخيرة بين الفريقين تجرى بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة يوم الثلاثاء 4 أغسطس في السادسة مساء، لتكون آخر ودية قبل الدورى.

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وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

فيما يواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن بيراميدز مقبل على المشاركة من جديد فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، أو دورى أبطال أفريقيا حال اقتناصه المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز.