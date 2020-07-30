شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يطالبون صالح جمعة بمواصلة الالتزام والحفاظ على لياقته البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح عدد كبير من لاعبو الأهلي صالح جمعة زميلهم بالفريق بمواصلة الإلتزام في التدريبات والحفاظ على لياقته البدنية والفنية ووزنه المثالي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما منحه السويسري رينيه فايلر المدير الفني فرصة التدريب مع الفريق جماعياً والتعهّد بالدفه به في المباريات حال استمرار إلتزامه وأكد لاعبو الأهلي الكبار لصالح جمعة أن قدراته تؤهله لأن يشارك مع الفريق وأن الجميع يدعمه وعليه أن يستغل هذا الدعم من أجل المشاركة مع الاهلي.

على صعيد متصل ، وصف صالح جمعة جماهير القلعة الحمراء بأنها أكبر دافع لعودته مرة أخرى للمشاركة مع فريقه في المباريات ، وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" أركز بأن تكون ثقة الجماهير تلك هي أكبر دافع لي للعودة من جديد في الفترة القليلة المقبلة"، مضيفا:" في يوم عودتي للتدريبات مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب، عدت للمنزل وتابعت ردود فعل الجماهير على السوشيال ميديا كنت أشعر بالكسوف ومحرج من رد فعلهم وسعادتهم لمجرد عودتي للتدريبات".

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وكشف صالح تفاصيل علاقته بصالح جمعة:" كهربا يشجعني في كل تدريب ويتواصل معي باستمرار، كنت مفتقد لاعب مثل كهربا يكون متواجد معي في النادي الأهلي"، وواصل،" وجود كهربا في الأهلى خلق حالة كبيرة من السعادة ونفسيا وجود الفولت كلاعب كبير معنا يشكل ضغوط على المنافس".

وعاد صالح جمعة عاد لتدريبات الأهلى الجماعية مؤخرا بعد فترة طويلة من الابتعاد بأمر من فايلر ولم يشارك صاحب الـ26 عاما في أية مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات حتى الآن.