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رئيس نابولي يرغب في نقل المواجهة مع برشلونة بسبب كورونا

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ميلانو: أكد رئيس نادي نابولي سابع لكرة القدم أوريليو دي لورنتيس الخميس إن مباراة فريقه ضد مضيفه في الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة ، يجب أن تنقل من إسبانيا وسط موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس المستجد.

وقال دي لورنتيس في تصريحات للصحافيين "أسمع الكثير من الحيرة والخوف من إسبانيا وهم يتصرفون وكأن ليس هناك شيء خاطئ. ما الذي يتطلبه القول، +لا تذهبوا إلى برشلونة بل إلى البرتغال أو ألمانيا أو جنيف؟".

ومن المقرر أن يحل نابولي ضيفا على برشلونة في الثامن من آب/أغسطس على ملعب كامب نو (1-1 ذهابا في نابولي في شباط/فبراير الماضي)، على أن يتأهل الفائز لخوض الدورة المجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سيلاقي المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنكليزي (3-صفر ذهابا في لندن).

وأضاف "اذا قرروا أن دوري أبطال أوروبا في البرتغال والدوري الأوروبي في ألمانيا، أعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى البرتغال أو ألمانيا لخوض إياب الدور ثمن النهائي أيضا، ولا أفهم لماذا يجب أن نبقى في مدينة تواجه مشاكل كبيرة ".

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