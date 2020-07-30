شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بوصول عدد متابعيه على تويتر إلى 6 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلي بوصول عدد متابعيه عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر إلى 6 ملايين، متفوقًا على نادى الزمالك الذى وصل متابعيه إلى 4 ملايين و200 ألف.

وعلق النادى الأهلى عبر حسابه بتويتر قائلاً: "نحتفل معاً بوصول حسابنا الرسمي على تويتر إلى 6 ملايين أهلاوي".



النادى الأهلى عبر تويتر

من جانب أخر، تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر انطلاقه في 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا ، وقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على كل من حمزة علاء (حارس مرمى) ومحمد المغربي (مدافع) ومحمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد أشرف (صانع ألعاب) وأحمد نبيل "كوكا" (لاعب وسط)، وذلك من أصل 17 لاعباً تم استدعائهم للمعسكر.

وأكد ياسين أن هناك عدداً آخر من اللاعبين يشاركون حالياً مع الفريق الأول بأنديتهم سيتم استدعائهم أيضاً خلال المعسكر، قبل أن يقوم بتصفية العدد إلى 23 لاعباً في النهاية وهم من سيشاركون في التصفيات.

Advertisements

وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب في 5 أغسطس المقبل، ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وهو موعد السفر إلى تونس من أجل المشاركة في بطولة تصفيات دول شمال إفريقيا التي تقام بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل من خلالها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.