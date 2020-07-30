شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. قصر النيل أول مسمى أطلق على نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس نادى الزمالك بتاريخ 5 يناير عام 1911 على يد البلجيكى جورج مرزباخ، كنادٍ (رياضى وثقافى واجتماعى)، باسم نادى قصر النيل، وذلك لكون مقر النادى كان يشغل مكان "كازينو النهر" الحالى بمدينة الجزيرة، تولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر وقت رئاسة النادى.
فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1910، فى أثناء حضور البلجيكي جورج مرزباخ حفل عيد الميلاد على ضفاف نهر النيل راودته فكرة إنشاء النادى، فرأى أن مكان استراحة شركة الترام التي استضافت الحفل، مناسبة كمقر لنادٍ رياضي، فقرّر مرزباخ تأسيس النادي ردً على القائد البريطاني العسكري في مصر (هربرت كتشنر)، الذي أمر بتعليق لافتة على باب نادي الجزيرة تمنع دخول غير الإنجليز إليه، فقرر مرزباخ أن يؤسس نادى سُمّى بنادى قصر النيل فى منطقة الجزيرة، وقال أن النادي سوف يفتح أبوابه للمصريين والبلجيكيين والأجانب.
ولم يجد مرزباخ وقتها صعوبة في تأسيس هذا النادي، خاصة أنه كان لديه علاقات قوية داخل قصر الخديوى عباس حلمى الثانى، وصداقات كثيرة مع كل كبار المسؤولين في المجتمع المصري، وكان المحامي الخاص لشركة الترامواى.
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