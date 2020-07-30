الزمالك يحذر مدربي قطاع الناشئين من العمل فى أماكن أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة نادى الزمالك جميع مدربى قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء من الجمع بين العمل بالنادى وأى مكان رياضى اخر خلال الفترة المقبلة. وأخطر طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك جميع مدرب الناشئين بقرار منع االعمل فى أى نادى أو أكاديمية أخرى مع عملهم فى القلعة البيضاء، واى شخص سيخالف ذلك سيتعرض للفصل وعدم العمل بالنا. Advertisements واعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور الأسبوع الحالى، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادى والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادى الزمالك، ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فنى لمدربى حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فنى للقطاع. ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفنى لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكى لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006 كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فنى وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.

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