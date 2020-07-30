شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى إغراءات أهلي جدة لـ«أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مسؤولو نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تخوفهم من إغراءات نادي أهلي جدة السعودي ليوسف أوباما، لاعب الفريق الكروي الأول الذي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، ويرفض تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب الخلافات على الأمور المالية.

ويرتبط «أوباما» بعلاقة طيبة مع مسؤولي أهلي جدة اللذين يرغبون في ضمه إلى صفوف الفريق السعودي، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسؤول بالقلعة البيضاء أن هناك محاولات جديدة لإقناع اللاعب بتمديد عقده.