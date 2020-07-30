شكرا لقرائتكم خبر عن دين سميث يرفض رحيل جاك جريليش إلى مانشستر يونايتد في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، الناجى الأخير من مقصلة «البريميرليج» بتعادله الأخير يوم الأحد الماضى 1/1 مع وست هام يونايتد، رحيل نجمه المميز جاك جريليش، لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع صحيفة «ميرور»، أن دين سميث متمسك بنجم فريق «الفيلانز»، خاصة أنه أصبح صاحب أداء فني متطور خلال الفترة الماضية من لقاءات أستون فيلا داخل معركة البقاء في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن أنه سجل هدف البقاء أمام وست هام يونايتد.

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