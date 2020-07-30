دين سميث يرفض رحيل جاك جريليش إلى مانشستر يونايتد في الصيف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، الناجى الأخير من مقصلة «البريميرليج» بتعادله الأخير يوم الأحد الماضى 1/1 مع وست هام يونايتد، رحيل نجمه المميز جاك جريليش، لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف موقع صحيفة «ميرور»، أن دين سميث متمسك بنجم فريق «الفيلانز»، خاصة أنه أصبح صاحب أداء فني متطور خلال الفترة الماضية من لقاءات أستون فيلا داخل معركة البقاء في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن أنه سجل هدف البقاء أمام وست هام يونايتد.
وقال «سميث»، إن جاك جريليش أصبح المنقذ الثانى لفريق أستون فيلا خلفا للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، خاصة بعد أن سجل الأول، هدف «الفيلانز» في شباك وست هام يونايتد، والتى ضمنت بقاء فريقه لموسم مقبل داخل «البريميرليج».
وأهدى دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا بقاء فريقه بالدوري الإنجليزي «البريميرليج» لروح والده الذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي.
وأكد التقرير، أن سميث نجح في إظهار قدرات لاعبيه بشكل كبير، خاصة المتألق خلال الجولات الثلاث الماضية، النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، الملقب بأمر جماهير «الفيلانز» بـ«الأمير»، والذى صال وجال خلال لقاء نيوكاسل وسجل هدفى الفوز، ثم المباراة قبل الأخيرة أمام أرسنال، والذى أسقطهم بصاروخية لا تصد ولا ترد، حفظت آمال فريقه بالبقاء بالدوري الإنجليزي، حتى جاء ونجح جاك جريليش بتسجيل هدف البقاء والنجاة لفريقه في شباك وست هام يونايتد.
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