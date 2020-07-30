شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام يرفض مانشستر سيتي من أجل عيون ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب قرار عودة فريق مانشستر سيتى إلى الدوريات الأوروبية بحكم المحكمة الرياضية «كاس»، بدأ بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق السماوي، ترميم خطوطه سواء في الخط الهجومى أو الوسط خاصة بعد أنباء رحيل كيفين دى بروين عن السيتى بنهاية الموسم.

ووفقًا للعديد من التقارير الإنجليزية، ومن بينهم موقع صحيفة «ديلى ميل»، فإن المدرب الإسبانى يرغب في ضم هارى كين، مهاجم توتنهام وهداف كأس العالم، إلا أن اللاعب يرفض الانضمام للفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويفضل الانتقال لصفوف النادى الملكي ريال مدريد الإسباني، خاصة أن طريقة لعب المرينجى تناسبه تمامًا.

وبدأ «جواديولا» في حسم العديد من أسماء اللاعبين في خط الدفاع الذي سيعلن عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الخط الخلفي، الذي عانى بشدة خلال الموسم الجاري، وكان سببًا رئيسيًا في ضياع لقب بطولة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» من السيتيزنز.

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وأبدى اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم خط وسط فريق مانشستر سيتى، سعادته عقب رفع العقوبة الأوروبية عن فريقه والسماح للفريق السماوى بالمشاركة في دورى أبطال أوروبا بداية من الموسم المقبل.

وكانت الفترة الأخيرة ترددت خلالها أنباء بقوة عن رحيل «دي بروين» عن الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الجاري ورحيله للدورى الإسباني أو الألماني لرغبته في خوض تجربة كروية جديدة بعيدًا عن الدوري الإنجليزي.

وبالرغم من قرار عودة وصيف الدورى الإنجليزي للمسابقات الأوروبية، إلا أن تقارير إنجليزية خرجت لتشير لاحتمالية رحيل النجم البلجيكى عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري، ليكون أقرب للانتقال إلى الدورى الإسبانى حال تلقيه عرضًا مميزًا من أي من عملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة.

وقال دى بروين: «المشاركة في دورى أبطال أوروبا لا تعنى بقائى في ملعب الاتحاد، لذلك على الجميع الاستعداد بشأن الاقتراحات التي سأضعها لتوقيع عقد جديد مع فريقى أو الرحيل لناد آخر».