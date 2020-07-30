شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبحث عن خليفة كيكى سيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المدرب الأرجنتينى، ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى السابق لتوتنهام، تولى القيادة الفنية لفريق برشلونة خلفًا لكيكى سيتين، المهدد بالإقالة من منصبه داخل الفريق الكتالونى في أي وقت، خاصة بعد تسببه في ضياع الدورى الإسبانى «الليجا» وخسارته كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع صحيفة «تايمز»، فإن مدرب توتنهام السابق رفض تولى قيادة برشلونة نظرًا لارتباطه الوثيق بفريق إسبانيول، الغريم التقليدى للبارسا في إقليم كتالونيا، بالإضافة لرغبة «بوكيتينو» في تولى قيادة فريق داخل الدورى الإنجليزى الموسم المقبل.

وقال التقرير إن فريق برشلونة يخطط حاليًا للإطاحة بمديره الفنى الحالي ولكنه ينتظر لقاء نابولى في دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أوروبا والذى سيحدد بصورة نهائية رحيل «سيتين»، المدير الفنى لفريق برشلونة، أو استمراره لحين إشعار آخر داخل بطولة «التشامبيونزليج» التي غابت شمسها عن ملعب كامب نو منذ فترة ليست بالقصيرة.

وكشف التقرير أيضًا عن بعض الأسماء اللامعة في مجال تدريب كرة القدم، المرشحة بقوة لتدريب برشلونة خلال الموسم المقبل، خاصة أن أيام «سيتين» أصبحت معدودة داخل كامب نو، ومن بينهم رونالد كومان، ولوران بلان، وتشافى هرنانديز، أحد أساطير الفريق الكتالونى خلال الجيل الذهبى تحت قيادة المدرب الإسبانى العملاق بيب جوارديولا.

ونشر التقرير تصريحات لمدرب برشلونة، الذي تمسك كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة، بمكانه داخل الفريق الكتالونى خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل النتائج السلبية التي حققها خلال بداية فترته داخل ملعب الكامب نو عقب توليه المهمة الفنية خلفًا للمدرب السابق إيرنيستو فالفيردى، والمتسببة في ضياع الدورى الإسبانى.

وقال «سيتين»: «حتى الآن لم أحصل على فرصتى كاملة داخل الفريق الكتالونى، أنا أطالب بفرصة حقيقية وكاملة خلال الموسم المقبل حتى أتمكن من إبرام صفقات مميزة تستطيع العودة بالفريق لمنصات التتويج مثلما كان يحدث من قبل».

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أضاف: «لم أتفهم هجوم الجماهير علىّ خلال الفترة الحالية، خسرنا بطولة الدورى لأن الفريق كان متعثرًا في البدايات وليس فقط خلال ولايتى، فأنا تحملت الكثير من الضغوط كي أصل بالفريق لأبعد نقطة، ولكن هذا لم يحدث الموسم الجاري وأنا أعد بحدوثه الموسم المقبل».