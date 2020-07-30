شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره هدرسفيلد بشأن انضمام رمضان صبحي للقلعة الحمراء بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته إلى طريق شبه مسدود بسبب المطالب المالية للنادي الإنجليزي.

وعلم «المصري اليوم» أن هدرسفيلد طلب الحصول على 7 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب، قبل أن يخفض المبلغ إلى 6.5 مليون إسترليني، إلا أن عرض الأهلي يبدو بعيدًا إذ يقف عند 3 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل رمضان صبحي في استكمال رحلته الاحترافية في أوروبا، إلا أنه يرفض العروض للعب في الدوري التركي. وكان «رمضان» قد تلقى عرضًا إنجليزي وآخر برتغالي قبل أزمة كورونا، إلا أن الأزمة أوقفت تلك العروض، في المقابل لن يلعب «رمضان» في مصر سوى للنادي الأهلي كما أكد مرارًا وتكرارًا.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف اللاعب بشكل نهائي في منتصف شهر أغسطس القادم إما بالاستمرار مع الأهلي أو العودة لهدرسفيلد والرحيل لناد آخر.