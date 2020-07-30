شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: «دراجتك.. صحتك» تهدف لتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة «دراجتك صحتك»، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وتعمل على تحسين اللياقة البدنية والصحية من خلال استخدامها، فضلًا عن كونها وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة.

ولفت الوزير إلى نجاح المرحلة الأولى من المبادرة التي انطلقت في 8 يوليو الماضي، والإقبال الكبير من قبل الشباب على شراء الدراجات المقدمة ضمن المبادرة، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقوم بالتنسيق الفوري لتوفير أعداد أخرى من الدراجات يتم طرحها في المرحلة الثانية، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون المثمر مع شركاء النجاح وفى مقدمتهم الهيئة العربية للتصنيع التي توفر الأعداد المطلوبة من الدراجات بأفضل جودة وكفاءة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرة وتوفير كل أعداد الدراجات التي يطلبها الشباب عبر عدة مراحل مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة، والوفاء بالإقبال الكبير على شراء الدراجات.

يذكر أن الدراجات المقدمة ضمن المبادرة تنقس إلى نوعين، الأولى الدراجة الجبلية وسعرها 1932 جنيها، ومقاسها 26، والثانية الدراجة الهجين «السريعة» ويصل سعرها إلى 2362 جنيها، ومقاسها 28.a.