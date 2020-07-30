شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «دراجتك.. صحتك» الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «دراجتك.. صحتك» بعد عيد الأضحي المبارك حيث تتيح الوزارة الفرصة أمام الشباب والمواطنين لشراء دراجة هوائية بسعر مدعم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الشباب والرياضة الرابط الإليكتروني أمام الراغبين في اقتناء الدراجات الهوائية يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل عبر البوابة الإليكترونية للوزارة والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن الرابط الإليكتروني أنواع الدراجات المقدمة وأسعارها وآليات سداد قيمتها بعد تسجيل البيانات المطلوبة.