شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تقدمه بـ«البلاغ رقم 13» ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للإدارة القانونية، اليوم الخميس، بتقديم بلاغ جديد يحمل الرقم 13 ضد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بسبب ما جاء على لسانه في الفيديو الذي بثه على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، أمس الأربعاء.

وقال الأهلي، حسب الموقع الرسمي للنادي، أن رئيس الزمالك حاول في الفيديو «التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ12 المقدمة من رئيس الأهلي ضده وتجاوزاته التي تسيء لكل المجتمع المصري».

وأضاف النادي الأحمر في بيانه: «جاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، خاصة أن رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عند الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات الباطلة، بل راح يحاول الإساءة للعلاقة بين النادي ومؤسسات الدولة، وهي بالطبع محاولات فاشلة اعتاد عليها في الفترة الماضية؛ لتبرير خروجه عن الآداب العامة، لاسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية، ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم للسيد رئيس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية، وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن، وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام».

وأوضح البيان أن البلاغ الجديد يأتي لثقة «الخطيب» بأن «دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت، حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية كان من المفترض أن تكون حماية لحقوق الشعب، وليس لحماية من يقدم فاصلا من الإهانات والشتائم والسباب والاتهامات الباطلة بصفة شبه يومية، وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع التي ترفض كل هذه التصرفات، خاصة الخوض في الأعراض والإساءة للأمهات».

وتابع بيان القلعة الحمراء: «كما أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك، وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين 186، 187 من قانون العقوبات. وأن قيام رئيس الزمالك بهذا التصرف ونشر أقواله على حسابه الرسمي على (فيس بوك) ومن ثم تناولتها مواقع إلكترونية أخرى، بهذا النشر تتحقق جريمة التأثير في القضاء والنيابة العامة في دعوى مطروحة للتحقيق لدى المستشار النائب العام، هذا وتقدم الإدارة القانونية بالنادي مع البلاغ المشار إليه أسطوانة مدمجة تحمل كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطاول ومحاولات الإساءة للعلاقة بين النادي الأهلي ومؤسسات الدولة والتي لم ولن تهتز بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة».

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