إنسحاب صندوق الإستثمارات العامة السعودي من صفقة نادي نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

أعلن صندوق الإستثمارات العامة السعودي إنسحابه بشكل رسمي من صفقة شراء نادي ​نيوكاسل يونايتد​ الإنكليزي في الفترة المقبلة.

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وكان من المتوقع أن تكتمل عملية بيع النادي في الفترة المقبلة، لكن الصفقة تبدو أنها إنهارت بشكل تام.

وأشارت التقارير إلى أن المشكلة بين شبكة بي ان سبورتس والمملكة العربية ​السعودية​ هي السبب الرئيسي في إنهيار عملية بيع النادي.

وكانت السعودية قد حجبت بث شبكة بي ان في المملكة في الفترة الماضية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول إمكانية شراء نيوكاسل بالأخص كون الشبكة هي الناقل الرسمي لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الشرق الأوسط.