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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنسحاب صندوق الإستثمارات العامة السعودي من صفقة نادي نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
أعلن صندوق الإستثمارات العامة السعودي إنسحابه بشكل رسمي من صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي في الفترة المقبلة.
وكان من المتوقع أن تكتمل عملية بيع النادي في الفترة المقبلة، لكن الصفقة تبدو أنها إنهارت بشكل تام.
وأشارت التقارير إلى أن المشكلة بين شبكة بي ان سبورتس والمملكة العربية السعودية هي السبب الرئيسي في إنهيار عملية بيع النادي.
وكانت السعودية قد حجبت بث شبكة بي ان في المملكة في الفترة الماضية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول إمكانية شراء نيوكاسل بالأخص كون الشبكة هي الناقل الرسمي لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الشرق الأوسط.
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