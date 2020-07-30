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إنسحاب صندوق الإستثمارات العامة السعودي من صفقة نادي نيوكاسل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

أعلن صندوق الإستثمارات العامة السعودي إنسحابه بشكل رسمي من صفقة شراء نادي ​نيوكاسل يونايتد​ الإنكليزي في الفترة المقبلة.

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وكان من المتوقع أن تكتمل عملية بيع النادي في الفترة المقبلة، لكن الصفقة تبدو أنها إنهارت بشكل تام.

وأشارت التقارير إلى أن المشكلة بين شبكة بي ان سبورتس والمملكة العربية ​​ هي السبب الرئيسي في إنهيار عملية بيع النادي.

وكانت السعودية قد حجبت بث شبكة بي ان في المملكة في الفترة الماضية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول إمكانية شراء نيوكاسل بالأخص كون الشبكة هي الناقل الرسمي لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الشرق الأوسط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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