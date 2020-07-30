- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرتينز: أنا سعيد من أجل ايموبيلي ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
تمنى مهاجم نادي نابولي الإيطالي درايس ميرتينز إيقاف زحف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو التهديفي خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة الختامية للدوري الايطالي.
وسجل إيموبيلي حتى الآن 35 هدفًا ببطولة الدوري ولا يفصله سوى هدفين عن تخطي رقم هيغواين التهديفي مما يهدد بفقدان اللاعب الأرجنتيني إنجازه المميز.
ونشرت شبكة فوتبول إيطاليا تصريحات ميرتينز التي اتت كالاتي: "كان تشيرو يعمل بصورة جيدة منذ سنوات عديدة، إنه لاعب رائع وأنا سعيد من أجله".
واضاف: "ومع ذلك نأمل ألا يتغلب على الرقم القياسي المسجل باسم هيغواين من خلالنا لأن هذا يعني أنه سيسجل ضدنا".
وقاد إيموبيلي لاتسيو لاحتلال المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 78 نقطة وتأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ميرتينز: أنا سعيد من أجل ايموبيلي ولكن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.