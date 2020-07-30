ميرتينز: أنا سعيد من أجل ايموبيلي ولكن!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

تمنى مهاجم نادي ​نابولي​ الإيطالي ​درايس ميرتينز​ إيقاف زحف ​تشيرو إيموبيلي​ مهاجم ​لاتسيو​ التهديفي خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة الختامية للدوري الايطالي.



وسجل إيموبيلي حتى الآن 35 هدفًا ببطولة الدوري ولا يفصله سوى هدفين عن تخطي رقم هيغواين التهديفي مما يهدد بفقدان اللاعب الأرجنتيني إنجازه المميز.

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ونشرت شبكة فوتبول إيطاليا تصريحات ميرتينز التي اتت كالاتي: "كان تشيرو يعمل بصورة جيدة منذ سنوات عديدة، إنه لاعب رائع وأنا سعيد من أجله".

واضاف: "ومع ذلك نأمل ألا يتغلب على الرقم القياسي المسجل باسم هيغواين من خلالنا لأن هذا يعني أنه سيسجل ضدنا".

وقاد إيموبيلي لاتسيو لاحتلال المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 78 نقطة وتأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.