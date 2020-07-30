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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس نابولي: يجب نقل مباراتنا مع برشلونة إلى ألمانيا أو البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
حث رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نقل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا وسط إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا.
وقال دي لورينتيس: "ستكون المباراة ضد برشلونة مباراة رائعة. لكن نسمع الشكوك والمخاوف القادمة من إسبانيا. UEFA غير مبال، لا يوجد أحد يعرف كيف يدير الأمور".
وأضاف: "إذا قرروا استكمال دوري أبطال أوروبا في البرتغال والدوري الأوروبي في ألمانيا، أعتقد أننا يجب أن نلعب مباراة الإياب في البرتغال أو ألمانيا. أنا لا أفهم لماذا يجب أن نبقى في مدينة تعاني من مشاكل كبيرة".
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