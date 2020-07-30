مبابي عن زلاتان: يا له من لاعب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

أثنى النجم الفرنسي الشاب ولاعب نادي ​باريس سان جيرمان​ ​كيليان مبابي​ على النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد أدائه في المباراة الأخيرة لميلان أمام نادي سامبدوريا.

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وتمكن السلطان من تسجيل ثنائية قاد من خلالها الروسونيرو لتحقيق إنتصار كبير برباعية مقابل هدف واحد.

وقال مبابي في تغريدة على تويتر :"لقد شاهدت إعادة مباراة ميلان، زلاتان يا له من لاعب بسن الـ 38!".

يذكر أن إبرا تمكن من تسجيل 10 أهداف في جميع المسابقات حتى الآن منذ عودته إلى ميلان.