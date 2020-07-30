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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي عن زلاتان: يا له من لاعب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
أثنى النجم الفرنسي الشاب ولاعب نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي على النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد أدائه في المباراة الأخيرة لميلان أمام نادي سامبدوريا.
وتمكن السلطان من تسجيل ثنائية قاد من خلالها الروسونيرو لتحقيق إنتصار كبير برباعية مقابل هدف واحد.
وقال مبابي في تغريدة على تويتر :"لقد شاهدت إعادة مباراة ميلان، زلاتان يا له من لاعب بسن الـ 38!".
يذكر أن إبرا تمكن من تسجيل 10 أهداف في جميع المسابقات حتى الآن منذ عودته إلى ميلان.
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