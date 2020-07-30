شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب ريال مدريد ينتقل الى الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 أعلن نادي ​ريال مدريد​ الإسباني عن اعارة لاعبه ​سيرجيو دياز​ الذي سينضم إلى نادي ​كلوب أميركا​ ​المكسيك​ي لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

يذكر ان اللاعب قد اصيب خلال فترة اعارته لصفوف نادي ديبورتيفو لوغو في السابق، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه أمام نومانسيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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