فيدال: على برشلونة أن يتخذ قرارا بشأن سيتيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

دعا اللاعب التشيلي أرتورو ​فيدال​ نادي ​برشلونة​ إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب كيكي ​سيتيين​، قائلاً إن عدم اليقين المحيط بمدرب الفريق الحالي لا يقدم أي خدمة لأي شخص.



وقال فيدال: "لم نتمكن من العمل كثيرًا مع سيتيين. كان التغيير مفاجئًا وحاولنا التكيف".

وأضاف: "نحاول التكيف مع هذا الوضع وعندما ينتهي الموسم، يجب على النادي تحديد مستقبله بشكل جيد. عليهم أن يقرروا ما إذا كان المدرب نفسه سيستمر، وما إذا كانوا سيجلبون لاعبين جدد، وإذا كان سيستمر نفس اللاعبين".