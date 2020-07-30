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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرتينز: نريد إيقاف إيموبيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
أكد نجم نادي نابولي الإيطالي دريس ميرتينز أن فريقه سيلعب لإيقاف الهداف تشيرو ايموبيلي من التسجيل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.
ويحتاج إيموبيلي إلى هدف وحيد من أجل معادلة الرقم القياسي المسجل بإسم مهاجم نابولي السابق غونزالو هيغواين، والذي سجل 36 هدف في موسم واحد في الدوري الإيطالي.
وقال ميرتينز في حديث لشبكة سكاي :"تشيرو يقوم بعمل جيد منذ بضعة سنوات، إنه لاعب عظيم وأنا سعيد لأجله".
وتابع :"لكننا نأمل أن لا يتمكن من كسر رقم هيغواين يوم السبت، لأن ذلك سيعني أنه سجل هدفاً ضدنا".
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