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ميرتينز: نريد إيقاف إيموبيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

أكد نجم نادي ​نابولي​ الإيطالي ​دريس ميرتينز​ أن فريقه سيلعب لإيقاف الهداف ​تشيرو ايموبيلي​ من التسجيل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

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ويحتاج إيموبيلي إلى هدف وحيد من أجل معادلة الرقم القياسي المسجل بإسم مهاجم نابولي السابق غونزالو هيغواين، والذي سجل 36 هدف في موسم واحد في .

وقال ميرتينز في حديث لشبكة سكاي :"تشيرو يقوم بعمل جيد منذ بضعة سنوات، إنه لاعب عظيم وأنا سعيد لأجله".

وتابع :"لكننا نأمل أن لا يتمكن من كسر رقم هيغواين يوم السبت، لأن ذلك سيعني أنه سجل هدفاً ضدنا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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