نيكولاس: على ارسنال التخلص من ثلاثة لاعبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

أشار اللاعب السابق تشارلي نيكولاس إلى أن ​أرسنال​ بحاجة إلى بيع كل من مسعود ​أوزيل​ وسكراتيس وشكودران موستافي.



وقال نيكولاس: "لقد كان هذا اختبارًا صعبًا لميكيل أرتيتا، لكن أعتقد أن أرسنال قد أدرك أنه يجب عليهم بذل قصارى جهدهم وحل مشكلة الدفاع".

وأضاف: "يحتاج بعض اللاعبين إلى الخروج، أوزيل وسكراتيس وموستافي، يجب على هؤلاء اللاعبين المضي قدمًا، وأرسنال بحاجة إلى تجديد. إن الدفاع هو مفتاح إعادة البناء، وأعتقد أن أرتيتا يعرف المسار الصحيح الذي يجب أن يسلكه".