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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زورك: هاميلز سيتدرب على فترات مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
تحدث المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني مايكل زورك عن وضع المدافع ماتس هاميلز خلال رحلة الفريق التحضيرية في باد راكاز بسويسرا استعدادًا للموسم الجديد.
ونشر موقع النادي الرسمي تصريحات هاملز التي اتت على الشكل التالي: "هاميلز تعرض لإصابة بسيطة في الكاحل في جلسة التدريب الأخيرة، الخطة هي أنه سيتدرب على فترات مع الفريق في المعسكر التدريبي في سويسرا".
وأضاف: "نعتقد أن لدينا تشكيلة جيدة، لقد قمنا أيضًا بتغيير النظام جزئيًا حتى يتمكن اللاعبين الآخرين مثل إيرلينغ هالاند أن يكونوا في قمة مستواهم، نرى أنفسنا بخير".
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