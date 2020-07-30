زورك: هاميلز سيتدرب على فترات مع الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

تحدث المدير الرياضي لنادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني ​مايكل زورك​ عن وضع المدافع ​ماتس هاميلز​ خلال رحلة الفريق التحضيرية في باد راكاز بسويسرا استعدادًا للموسم الجديد.



ونشر موقع النادي الرسمي تصريحات هاملز التي اتت على الشكل التالي: "هاميلز تعرض لإصابة بسيطة في الكاحل في جلسة التدريب الأخيرة، الخطة هي أنه سيتدرب على فترات مع الفريق في المعسكر التدريبي في سويسرا".

وأضاف: "نعتقد أن لدينا تشكيلة جيدة، لقد قمنا أيضًا بتغيير النظام جزئيًا حتى يتمكن اللاعبين الآخرين مثل إيرلينغ هالاند أن يكونوا في قمة مستواهم، نرى أنفسنا بخير".