شكرا لقرائتكم تحذير إدارى لمدربى الناشئين بالزمالك.. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت إدارة نادى الزمالك جميع مدربى قطاع الناشئين في القلعة البيضاء من الجمع بين العمل بالنادى وأى مكان رياضى اخر خلال الفترة المقبلة .

وأخطر طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك جميع مدرب الناشئين بقرار منع االعمل في اى نادى او اكاديمية أخرى مع عملهم في القلعة البيضاء ، واى شخص سيخالف ذلك سيتعرض للفصل وعدم العمل بالنا

Advertisements

واعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الأسبوع الحالي ، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فني للقطاع.

ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.