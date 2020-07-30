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مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق لضم مدافع بورنموث

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع نادي بورنموث بشأن ضم مدافعه الهولندي ناثان اكي مقابل 41 مليون جنيه استرليني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن المحادثات بين الطرفين بدأت قبل نهاية موسم الممتاز، لكن جاء تأكد هبوط بورنموث من المسابقة يوم الأحد الماضي، ليؤكد أن اللاعب صاحب الـ25 على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

وانتقل اكي إلى بورنموث قادما من مقابل 20 مليون جنيه استرليني في 2017، وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن تشيلسي يسعى لاستعادته ولكن مانشستر سيتي يبدو الأقرب لضمه.

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