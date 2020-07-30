تفاصيل تقديم الأهلي البلاغ رقم «13» للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي، اليوم الإدارة القانونية بالأهلي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أمس.

وجاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، لاسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية، ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم لرئيس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية. وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن. وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

وأكد الأهلي في بيانه أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الخطيب ضد مرتضى منصور وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين ١٨٦، ١٨٧ من قانون العقوبات.

وأرفقت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي مع البلاغ المشار إليه أسطوانة مدمجة تحمل كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطاول.



وكان مرتضى منصور قد نشر مقطع فيديو أمس الأربعاء، أكد خلاله أن ما وصفه بـ"كتائب الخطيب" تشن هجوما على ناديه.



واوضح منصور في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن "كتائب الخطيب" قامت بتحريف تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، حول وجود مجاملات تحكيمية في الكرة الأفريقية.

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وقال منصور: "أين مجاملة الحكام للزمالك؟، توجنا بأول بطولة في نيجيريا، ووقتها الحكم احتسب ركلة جزاء تصدى لها عادل المأمور، ثم تم إعادتها فخرجت خارج الملعب، فأعادها لمرة ثالثة، هذا تحكيم فاجر".



وأكمل: "في البطولة الثانية توجنا بها من أفريكا سبورت على ما أذكر، انتصرنا في مصر بهدفين نظيفين وخسرنا بنفس النتيجة هناك، وتوجنا بركلات الترجيح، فأين المجاملة؟".



وأضاف: "ألم يسجل أبو تريكة هدفًا باليد من قبل، وفعلها علي خليل أيضًا لكن الأخير قال للحكم إن الهدف غير صحيح بعكس لاعب الأهلي، هل هذا هو القديس؟".



وأردف: "فاروق جعفر أحرف من محمود الخطيب 100 مرة، ودائمًا ما يتحدث عنه بشكل جيد، ولكن كتائب رئيس الأهلي تحاول تشويه سمعتنا".

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غداً الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ، ويستعد الأهلي لإستئناف بطولة الدوري التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وعلى صعيد متصل حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبى الفريق من التهاون فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أى منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى نجم وسط الفريق، والذى ما زال يعانى منه لذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.