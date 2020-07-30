شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يكشف موعد سداد 22 مليون جنيه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر نادى النجم الساحلى التونسى نظيره الأهلى أنه بصدد تسديد غرامة الأيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلى السابق والنجم الساحلى الحالى فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو النجم الساحلي لنظراؤهم فى الأهلى خلال إتصالات تمت بينهما مؤخراً أنهم أقتربوا من بيع أكثر من لاعب بالفريق أبرزهم الجزائري كريم العريبي من أجل تسديد غرامة الأهلى والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.

وأكدت إدارة النجم الساحلى لنظيرتها فى الأهلى أنها فى طريقها لبيع الجزائرى كريم العريبى نجم الفريق فى غضون أيام ثم ستقوم بتسديد غرامة الأهلى بعدما أكد الفيفا أن عدم التسديد الغرامة سيعنى منع النجم من القيد 3 فترات قيد وعدم مشاركته فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.

وكان "فيفا" قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك فى ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

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وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادى الأهلى الاتحاد الدولى بتسلمه كل مستحقاته.

كما شمل القرار أنه فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادى التونسى ولاعبه فى غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادى الأهلى برقم الحساب البنكى سيطبق ما يلي: - حظر النجم الساحلى من تسجيل أى لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلى أو الدولى، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - فى حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا». - حظر مشاركة اللاعب فى المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق - فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ"فيفا".

وقام الأهلى بإخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسى لمتابعة تنفيذه. يذكر أن النادى الأهلى هو أول نادٍ على مستوى القارة الإفريقية يوظف لائحة تراخيص الأندية، التى تنص على عدم مشاركة الأندية فى البطولات الإفريقية المختلفة إذا كان عليها مديونيات للغير سواء لاعبين أو أندية أو أى جهات أخرى.