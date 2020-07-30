شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا يرفض تواجد عضو الزمالك عقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

اليوم نتحدث عن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق والذي حصد لقبي الدوري وكأس مصر موسم 2015، فيريرا الذي كان معروفا عنه شخصيته القوية داخل وخارج الملعب، قام بطرد احد اعضاء مجلس ادارة النادي تحت السن من غرفة الملابس في استاد بترو سبورت عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر امام الاهلي والتي حسمها الزمالك بثنائية.

فيريرا فوجئ عقب المباراة وبعد اجراءات تسليم الجوائز بوجود احد اعضاء مجلس ادارة الزمالك وقتها وكان عضوا تحت السن متواجدا في غرفة الملابس للاحتفال بلقب الكأس مع اللاعبين، مما اثار غضب فيريرا وقام بطرده من غرفة الملابس وتقدم بمذكرة لمجلس ادارة الزمالك وقتها يطلب فيه عدم حضور اي عضو من المجلس لغرفة الملابس لانها منطقة مسموحة للاعبين والجهاز الفني فقط.