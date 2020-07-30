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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 30 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اللجنة الخماسية تترقب وصول خطاب "فيفا" بالمد حتى نوفمبر المقبل، الأهلي يضع سيناريو حال رحيل فايلر بعد انتهاء الدوري وأفريقيا.

اللجنة الخماسية تترقب وصول خطاب "فيفا" بالمد حتى نوفمبر المقبل

تترقب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات المقبلة وتحديدًا غدًا الجمعة بحد أقصى، لتحديد مصير اللجنة لاسيما أن قرار تعيين اللجنة من قبل "فيفا" ينتهي غدًا الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، لذا لابد من تحديد مصير اللجنة بعد هذا الموعد.

الأهلي يضع سيناريو حال رحيل فايلر بعد انتهاء الدوري وأفريقيا بدأ مسئولو النادي الأهلي في وضع السيناريو الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، حال اتخاذ السويسري رينيه فايلر قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير عدد من السير الذاتية للاستقرار على أحدهما لخلافة فايلر، وكذلك على مستوى الصفقات الجديدة والتي سيكون للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح القرار الأول فيها، بعد أن طلب فايلر تأجيل مناقشة هذا الملف لحين انتهاء بطلة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا والذين يشغلا تركيزه بالكامل حاليًا.

تخضع، اليوم الخميس، الحالات الإيجابية السبعة داخل فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة بمقر النادى، حيث أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة اليوم لحسم مصيرهم.

إجازة 48 ساعة للاعبى الأهلى فى عيد الأضحى بفرمان فايلر

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قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى، حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات غداً الجمعة وبعد غد السبت، حيث تدرب الأهلى مساء أمس بالتتش ثم يتدرب صباح اليوم قبل أن يبدأ إجازة الـ48 ساعة فى عيد الأضحى ثم يعود للتدريب مرة أخرى الأحد المقبل فى إطار الاستعداد للأرتباطات المقبلة، حيث تعود بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميدها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهلها الأهلي يوم 9 الشهر ذاته بمواجهة إنبى، فيما يستعد المارد الأحمر رلمنافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى سبتمبر وأكتوبر المقبلين أمام الوداد المغربي ذهاباً وإياباً.

اتحاد الكرة يعتمد تشكيل اللجنة الفنية للحكام بعد العيد

تعتمد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تشكيل اللجنة الفنية للحكام ومن المقرر أن تضم كلاً من أيمن دجيش وناصر عباس وفهيم عمر وسيد مراد ومجدي رزق، وكانت اللجنة الخماسية قررت الإبقاء علي وجيه أحمد وعزب حجاج في قيادة لجنة الحكام لنهاية الموسم بعد استقالة جمال الغندور رئيس اللجنة السابق .