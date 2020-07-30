شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يستقر على استكمال الدورى سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى ، أنه تم الاستقرار على إستكمال مسابقة الدورى الممتاز للكبار فى شهر سبتمبر القادم بالدور الثانى و الدورة الرباعية لتحديد البطل على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر القادم .. مشيرا إلى تحديد الموعد النهائى لإنطلاق المسابقة عقب إطلاع اللجنة الأولمبية على تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية .

وأكد إتحاد الهوكى على إرسال تقرير الإجراءات الإحترازية للأندية التابع للكود رقم 1 إلى اللجنة الأولمبية من أجل الإطلاع عليه قبل إستئناف المسابقات خلال الشهر المقبل .

و أشار رئيس إتحاد الهوكى إلى إستجابة عدد كبير من الأندية إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية التى تم إرسالها لهم خلال الفترة المقبلة حفاظا على سلامة اللاعبين و أسرة اللعبة .

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كشف شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى عن تحديد منتصف أغسطس المقبل موعدا لاستكمال مسابقات الحافز الرياضى للموسم المحلى الجارى 2019 / 2020 ، حيث أكد رئيس اتحاد الهوكى عن إرسال خطاب من وزاة الشباب والرياضة إلى الاتحاد يفيد بضرورة إنهاء مسابقة الحافز الرياضى مواليد 2002 قبل يوم 31 أغسطس المقبل.

فيما خاطب مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال المركز الأوليمبى من أجل استضافة معسكر منتخب الشباب، استعدادا لخوض بطولة أفريقيا التى تم تأجيلها من شهر أكتوبر إلى مارس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم، وأكد رئيس اتحاد الهوكى على رد مسئولى المركز بإفادة بإقرار تحمل جميع نفقات المعسكر كإجراء روتينى، مشيرا إلى أنه خاطب الوزارة من أجل ترتيب المعسكر والتى أفادته بالتواصل مع المركز مباشرة للحجز.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الهوكى على مخاطبة الأندية من أجل إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا، والمطلوبة للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل انطلاق المنافسة لإنهائها فى الموعد المحدد.