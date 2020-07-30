شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يرحل فايلر عن الأهلى رغم تمديد عقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لم يكن يرغب فى الاستمرار مع المارد الأحمر بالنسبة الكاملة، خاصة أن هناك ضغوطًا تمت ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده إلا أنه وقع عقداً لمدة موسماً أخر ولكن تظل هناك خلف الستائر المغلقة كواليس مثيرة نستعرضها في التقرير التالى.

س : هل يرحل فايلر عن الأهلى رغم تمديد عقده ؟

ج : توصل مسئولو الأهلي مع فايلر أثناء المفاوضات لحل يرضي جميع الأطراف وهو توقيع العقد لمدة موسم واحد فقط مع وجود شرط جزائي كبير في العقد، ولكن يملك الطرفان أي الأهلي وفايلر الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون أي التزامات بعد انتهاء فعاليات بطولة الدوري وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا، ففي حالة فوز الأهلي بهما في شهر أكتوبر وخلال 15 يومًا من تاريخ أخر مباراة في البطولتين يحق لفايلر فسخ التعاقد والرحيل عن الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي ففي حالة خسارته لأي من البطولتين قد يفكر الأهلي في إقالته، وبالتالي سيكون أيضًا من حق إدارة الأهلي فسخ التعاقد دون تحمل أي شروط جزائية ودون أي التزامات تعاقدية على الإدارة الحمراء، وبمجرد انتهاء الـ15 يومًا تعود بنود العقد كما كانت بحيث لن يصبح أي طرف من الطرفين قادرًا على إنهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائي والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الإقدام على فسخ التعاقد.

س: كيف يؤمن الأهلى نفسه حال رحيل فايلر ؟

ج : بدأ مسئولو النادي الأهلي فى وضع السيناريو الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، حال اتخاذ السويسري رينيه فايلر قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير عدد من السير الذاتية للاستقرار على أحدهما لخلافة فايلر، وكذلك على مستوى الصفقات الجديدة والتي سيكون للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح القرار الأول فيها، بعد أن طلب فايلر تأجيل مناقشة هذا الملف لحين انتهاء بطلة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا والذين يشغلا تركيزه بالكامل حاليًا.

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س: ما تفاصيل تعاقد فايلر مع الأهلى ؟

ج: وقع فايلر مع الأهلى على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين.

س: ماذا قدم فايلر مع الأهلى ؟

ج: خاض الأهلى تحت قيادة فايلر 29 مباراة، حقق الفوز فى 25 منها، وتعادل فى 5، وخسر مباراتين فقط على المستوى المحلى والإفريقى ، البداية مع مباريات الدوري، فقد قاد فايلر الأهلي في 17 مباراة فاز بها جميعاً، والتقي مع الزمالك في السوبر المحلي مرتين، فاز مرة بنتيجة 3-2، وخسر الأخرى بركلات الترجيح، في حين قاد المارد الأحمر لدور الـ16 بكأس مصر.

بينما قاد فايلر الأهلي في 10 مباريات بدوري ابطال أفريقيا ، حقق الفوز فى 6 منها، وتعادل فى 3، وتلقى الهزيمة فى مباراة وحيدة ، وحقق لقب السوبر المصرى على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

س : لماذا وافق فايلر على تمديد تعاقده مع الأهلى ؟

ج: نجح مسئولو الأهلي في إقناع فايلر باستكمال المهمة خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى القاري أو المحلي، وهو الأمر الذي أغرى فايلر لاستكمال المهمة، خاصة أنه تقريباً حسم بطولة الدوري العام كما لا يتبقى سوى أمتار قليلة على نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وبالتالي فاذا كان فايلر رفض في وقتها تجديد عقده فسيتولى المهمة مدرب آخر، سيحسب له في وقتها الفوز بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.