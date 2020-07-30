شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعين سونيا عبد الوهاب رئيسا لإدارة التنمية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتكليف الدكتورة سونيا عبد الوهاب السباعى برئاسة الإدارة المركزية لإدارة لتنمية الرياضية لمدة عام.. وتقلدت سونيا عبد الوهاب العديد من المناصب داخل قطاع الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية وتمتلك العديد من الخبرات الرياضية والشبابية كونها تمارست فى بعض المشروعات الرياضية داخل وزارة الشباب والرياضة.
المعروف ان وزير الشباب والرياضة قد قام بتكليف محمود عبد العزير فى منصب مدير عام الاتحادات النوعية باعتباره احد القيادات الشابة وتنفيذا لسياسة الدولة فى تمكين الشباب فضلا عن الجهود المضنية التى بذلها عبر سنوات فى قطاع التنمية الرياضية.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن اللائحة النهائية لم تصل من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الآن، وأن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات ومشاورات بين اللجنة الخماسية ومندوبى "فيفا" بشأن اللائحة النهائية، وأنه من المتوقع أن تصل اللائحة الجديدة خلال الأيام المقبلة وعلى أقصى تقدير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم إرسالها للأندية لاطلاعهم عليها.
وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمندوبى "فيفا" أن هذا الأمر مرفوض لأنه يعرض الجمعية العمومية للبطلان، خاصة بعد استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية بعد صدور القانون الجديد الخاص بمراكز الشباب وعدم توفيق أوضاعهم، بجانب أن أغلب الأندية لن ترضى عن اللائحة التى تقلص عدد الجمعية العمومية وسيتم رفض البنود التى وضعها اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة كى يتم تقليص الجمعية العمومية على أساسها.
وأشاد الدكتور أشرف صبحى باللاعب محمود حسن تريزيجيه وزميله أحمد المحمدى في الإبقاء رسميًا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج، فى ظل المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.
وتعادل أستون فيلا أمام ويستهام إيجابيًا بهدف لكل منهما لينجو فريق المحمدي وتريزيجيه من الهبوط ويبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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