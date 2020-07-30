شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعين سونيا عبد الوهاب رئيسا لإدارة التنمية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتكليف الدكتورة سونيا عبد الوهاب السباعى برئاسة الإدارة المركزية لإدارة لتنمية الرياضية لمدة عام.. وتقلدت سونيا عبد الوهاب العديد من المناصب داخل قطاع الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية وتمتلك العديد من الخبرات الرياضية والشبابية كونها تمارست فى بعض المشروعات الرياضية داخل وزارة الشباب والرياضة.

المعروف ان وزير الشباب والرياضة قد قام بتكليف محمود عبد العزير فى منصب مدير عام الاتحادات النوعية باعتباره احد القيادات الشابة وتنفيذا لسياسة الدولة فى تمكين الشباب فضلا عن الجهود المضنية التى بذلها عبر سنوات فى قطاع التنمية الرياضية.