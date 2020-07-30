شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجدد رفضه الإعلان عن الصفقات البيضاء حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدم الإعلان عن اى صفقات جديدة تم إبرامها خلال الفترة الحالية، مؤكدا ان الكلام والاعلان سيكون نهاية الموسم.

وجددرئيس الزمالك رفضه الاعلان عن الصفقات حفاظا على استقرار الفريق وتجنبا للفتنة داخل الصفوف البيضاء خاصة مع الاستعدادات الجادة لعودة الدورى ودورى ابطال افريقيا .

واكتفى رئيس الزمالك بالتأكيد أن الزمالك حسم صفقات قوية ستسعد كل الجماهيرالزملكاوية وتحقق طموحاتهم فى حصد البطولات ، وكل شئ يتم بالتنسيق مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى صاحب الراى الحاسم فى كل القرارات الفنية.

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وترددت أنباء قوية عن حسم الزمالك لخمس صفقات قوية أبرزها التونسى المثلوثى، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز ولكن الادارة البيضاء لم تعلن رسميا عن ضم اى صفقة حتى الأن.

وحسم الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قراره استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب تفادى توقيع أى عقوبات على النادى واعتبار الدورى خير استعداد لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل لمحطة نصف النهائى فيها بمواجهة الرجاء المغربى.

وكان الزمالك يرفض استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا، ومع قرار اتحاد الكرة عودة النشاط والموسم واعلن مرتضى منصور منح قرار اللعب من عدمه للجهاز الفنى بقيادة كارتيرون والذى حضر للجمعية العمومية البيضاء يوم الاثنين الماضى واعلن رايه ياستكمال الدورى.