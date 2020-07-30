شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أحمد ياسر ريان للأهلى فى الموسم الجديد ؟.. والده يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن نجله أحمد ياسر ريان المعار من الاهلى للجونة أمنية حياته تتخلص فى العودة للقلعة الحمراء ، وقال ياسر ريان فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :"لا أتدخل فى قرارات أحمد أبنى ، طبعا كل أب عايز أفضل حاجة لابنه ، بس أحمد عنده وكيل أعمال هو نادر شوقى وبينسق معاه كل خطوات حياته بدقة شديدة ".

ويضيف ياسر ريان :"أمنية حياة أحمد أنه يرجع الاهلى فهو من أبناء القلعة الحمراء منذ صغره ولكن عايز يلعب لانه من خلال اللعب فى الجونة دخل المنتخب الاوليمبى وتألق والناس عرفته ، ونفسى يحترف فى الخارج ويحقق أحلى حاجة فى الدنيا".

ويعد أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، المعار إلى فريق الجونة، أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء. وينتمى أحمد ريان لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

ورغم صغر سنه إلا أنه يجيد التسديد على المرمى كما يتقن التحرك بدون كرة والتمركز داخل منطقة الجزاء، وضربات الرأس، وبدأ يأخذ فرصة بالفريق الأول للأهلى بموسم 2017–2018، والذى حصل فيه النادى الأهلى على لقب الدورى إلا أن ضغط المنافسة لم يسمح له بالحصول على الفرصة الكاملة مع الفريق الأحمر.

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أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وخلال الموسم الجارى، شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وعلى مدار مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب قدم ريان الصغير عروضاً قوية نالت إعجاب الجماهير التى باتت تطالب مسئولو الأهلى باستعادة المهاجم الواعد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع الناشئين فى الأهلى لم يخرج مهاجماً واعداً منذ فترة طويلة، وتقريباً منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

أحمد ريان يعتبر عماد متعب مثله الأعلى فى مسيرته الكروية، ويطمح إلى تكرار انجازات القناص مع القلعة الحمراء، عن طريق التألق فى الموسم الحالى مع الجونة للعودة بصورة أقوى إلى الأهلى وحجز مقعد أساسى فى تشكيل الأهلي، والذى يعانى حالياً من ضعف خط الهجوم.