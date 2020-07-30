شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المقاصة وديا فى آخر بروفة قبل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي بيراميدز خوض مباراة ودية أخيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بحيث تكون آخر بروفة قبل مواجهة طنطا في مباراة الجولة 19 للدورى والمحدد لها يوم 10 أغسطس الجاري على استاد الدفاع الجوى.. وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه أتم الاتفاق مع نادي مصر المقاصة لخوض مباراة ودية أخيرة بين الفريقين تجرى بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة يوم الثلاثاء 4 أغسطس في السادسة مساء، لتكون آخر ودية قبل الدورى.

وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.