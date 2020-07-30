برة الملعب.. ريماس شريف لاعبة اليد: هوايتى الرسم وبحب عمرو دياب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ريماس شريف لاعبة كرة اليد السابقة فى نادى الطيران، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ المحشى . من نجمك المفضل ؟ مفيش حد مُعين. Advertisements من مطربك المفضل ؟ عمرو دياب. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى اإيه ؟ لاعبة لأنى بحب الرياضة جدا . لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا مبركزش مع المعاكسات. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ لأ مفيش. بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ أفضل أنه يكون رياضى.





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