شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الاهلي باستدعاء خمسة لاعبين لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر انطلاقه في 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا ، وقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على كل من حمزة علاء (حارس مرمى) ومحمد المغربي (مدافع) ومحمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد أشرف (صانع ألعاب) وأحمد نبيل "كوكا" (لاعب وسط)، وذلك من أصل 17 لاعباً تم استدعائهم للمعسكر.

وأكد ياسين أن هناك عدداً آخر من اللاعبين يشاركون حالياً مع الفريق الأول بأنديتهم سيتم استدعائهم أيضاً خلال المعسكر، قبل أن يقوم بتصفية العدد إلى 23 لاعباً في النهاية وهم من سيشاركون في التصفيات.

وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب في 5 أغسطس المقبل، ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وهو موعد السفر إلى تونس من أجل المشاركة في بطولة تصفيات دول شمال إفريقيا التي تقام بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل من خلالها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.