شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس جلسات فايلر مع ثلاثى الأهلى فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي، اليوم الخميس، عدة مشاهد يرصدها ”الخليج 365” في الصور التالية التى تكشف كواليس المران الذى خاضه الفريق صباح اليوم، قبل أن يحصل على إجازة لمدة 48 ساعة تبدأ غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل، ويستعد الأهلى لاستئناف بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقاد توماس بينكيل مُخطط أحمال الفريق اللاعبين فى فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية المران وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجرى حول الملعب بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنيه بالكرة، كما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحى، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص المدير الفنى على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

كما عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق على هامش المران وتحدث المدرب السويسري مع كهربا بحضور عمرو محب مترجم فايلر، في الجلسة حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها، حيث استمرت الجلسة لمدة 10 دقائق، وحرص رينيه فايلر على توجيه عدة نصائح لثنائى الفريق جونيور أجايى وجيرالدو دا كوستا خلال الجلسة التى جمعتهما على هامش المران ، وأقام المدير الفنى تقسيمة قوية على ملعب التتش وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب.



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي

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مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي