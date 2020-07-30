شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يوافق على نقل ودية المقاولون العرب لاستاد جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش على طلب نادى المقاولون العرب بإقامة المباراة الودية التى تجمع الفريقين فى الرابع من أغسطس المقبل لستاد جهاز الرياضة العسكرى بدلا من استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى منح لاعبيه راحة من التدريبات أيام الخميس والجمعة والسبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعقب عودتهم أمس الأربعاء من معسكر برج العرب بالإسكندرية الذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية كان آخرها التعادل الايجابى مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحًا ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر الاحد المقبل استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها4 أغسطس المقبل.

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من جهته حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا.

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.