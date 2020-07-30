شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تفرض اشتراطات احترازية صارمة فى الأندية ومراكز الشباب فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير الرياضة أن الإقبال فى الأعياد والإجازات الرسمية يتزايد على الأندية ومراكز الشباب لذا وجب علينا المتابعة الدقيقة والصارمة فى الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخلها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأشار إلى أن كل الهيئات الشبابية والرياضية تتبع اجراءات مشددة بدايةً من أجهزة القياس الحراري فى مدخل النادى أو الهيئات الشبابية وغيرها من أدوات التعقيم، فضلاً عن النظافة المستمرة، وعدم التكدس داخل الأماكن المغلقة سواءً المطاعم أو الأبنية الاجتماعية على أن يتواجد بهم 50% من القوة الاستيعابية لهم بعد أن بدأنا ب 25% وتم زيادتها الى الضعف.
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