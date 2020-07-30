سكاي: صندوق الاستثمارات السعودي يعلن انسحابه من صفقة شراء نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن صندوق الاستثمارات السعودي برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انسحب من صفقة شراء نادي نيوكاسل التي كان قريبًا من إتمامها مقابل 300 مليون جنيه استرليني.

وكانت التقارير الإنجليزية، قد أكدت في وقت سابق، أن شركة "PCP Capital Partners" التي تلعب دور الوسيط بين صندوق الاستثمار السعودي ومايك آشلي مالك النادي الإنجليزي الحالي، توصلت بالفعل لاتفاق على بنود العقد، وحصل مالك النادي الإنجليزي على دفعة مالية من الصفقة.

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وجاء في بيان رسمي نشرته شبكة "سكاي" اليوم الخميس الآتي: "مع التقدير العميق لجماهير نيوكاسل وأهمية تانادي، فقد اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على ملكية النادي".

وأضاف البيان: "نأسف لذلك، حيث كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة ونعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى موقع تاريخه وتقاليده وجدارة مشجعيه".

وأتم: "انتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين مجموعة الاستثمار ومالكي النادي، ولم يكن من الممكن الحفاظ على أطروحة الاستثمار، خاصة مع عدم وضوح الظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تنشأ للمباريات والتدريب والأنشطة الأخرى".