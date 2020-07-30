" سهام صالح تحكي لـ"الخليج 365" عن تجربتها في قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مصطفى:

بأسلوب راق، وصوت حيوي، وكلمات مهندمة، وإبتسامة عريضة تشع من وجهها الإرستقراطي الهادئ، طلت الإعلامية سهام صالح، على ملايين المشاهدين عبر قناة النادي الأهلى في ثوبها الجديد، من خلال تقديمها برنامج البيت الكبير رفقة الكابتن هاني رمزي، طلة كان لها صدى واسع في الشارع الأهلاوى الذي ابدى بدوره إعجابه بحضور حسناء بيتهم الكبير.

الفخر والسعادة مشاعر أنتابت سهام إثر ظهورها الأول عبر قناة نادي القرن، التي اضفت عليها بحضورها الأنيق بريقًا لافتًا، وهو ما جذب جمهور النادي الأهلى إلي أن يحتفى بمذيعة برنامج السهرة "البيت الكبير" الذي يذاع في العاشرة مساءًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

احتفاء جمهور نادي القرن بسهام صالح جاء في مشاهد عدة لعل أبرزها تصدرها "التريند" على مدار 4 أيام منذ إنطلاقة البرنامج مساء الأثنين الماضي، وهو ما أثقل مسئوليتها وجعلها تبذل قصارى جهدها لتكن عند حسن ظن جماهير المارد الأحمر، تقول سهام لـ"الخليج 365"، :"أنا دايمًا بدعى ربنا يحبب فيا خلقه، ومكنتش متوقعة أن جمهور النادي الأهلى يحبني بالشكل دا".

"كنت مرتبكة وقلقانة عشان بيشاهدني ملايين"، هكذا فسرت سهام حالة الإرتباك التي ظهرت عليها، خلال دقائها الأولى في قناة نادي القرن، وبالإضافة إلي الرهبة فأن عدم تقديم سهام برامج ذو صلة بالمجال الرياضي من قبل، كان له دور في هذا الأٌرتباك أيضًا، تقول:"بستعين بصديقي هشام عاصي في الإمداد بالمعلومات والإلمام بكافة القضايا الرياضية وهو حقيقي بيساعدني جدًا".

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مشوار إعلامي بدأته سهام في عام 2008 بالعمل كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوئل عام 2009 ومنها إلي قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، وبعد مرور 7 سنوات غادرت القناة السعودية إثر تعرضها لأزمة مع أحد المسؤولين داخل القناة التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر.

بعد 12 عامًا من العمل في مجال الإعلام العام، قررت سهام خلسة أن تمضي في طريق الإعلام الرياضي، والذي يمثل لها تحدي من نوع خاص، تقول:"القدر هو اللي خلاني أشتغل في الرياضة، بدعي بشكل مستمر ربنا أنه ينجحني ويوفقني، ولسة أنا شايفة أني منجحتش ومعملتش حاجة".

حازت سهام التي تتمتع بمظهر جيد، وروح مرحة، ولباقة في الحديث، على اهتمام كبير من قبل جماهير النادي الأهلي، التي بات يتغزل في حسنها وينتظر برنامج البيت الكبير من أجل طلتها، وهو ما أبهج سهام الذي علقت بحس فكاهي وخفة ظلها المعهودة على مغازلات جمهور الأهلي لـ"الخليج 365" قائلة:"جمهور النادي الأهلى عيونه حلوة".

وعن سهام فقد ولدت بدولة الكويت في 6 سبتمبر عام 1991 ولها شقيقة تؤام قالت عنها في أحد الحوارات أنها تكبرها بنصف ساعة، وتخرجت سهام في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، ونالت درجة الماجسيتر في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات الإفريقية، كما حصلت على دبلوم في الإعلام المطبوع من الجامعة الأمريكية بمصر.

وتعتبر سهام صالح أصغر وكيل أول لنقابة الإعلاميين، حيث جاء أختيارها من قبل الإذاعي حمدي الكنيسي بعد أن ظهر معها في أحد حلقات برنامجها السابق "صباحك مصري" ، كما تم تكريمها في منتدى الإعلام العربي في الكويت عام 2016، بخلاف حصولها على العديد من الجوائز الأخرى داخل مصر.