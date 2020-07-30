" سهام صالح تحكي لـ"الخليج 365" عن تجربتها في قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مصطفى:
بأسلوب راق، وصوت حيوي، وكلمات مهندمة، وإبتسامة عريضة تشع من وجهها الإرستقراطي الهادئ، طلت الإعلامية سهام صالح، على ملايين المشاهدين عبر قناة النادي الأهلى في ثوبها الجديد، من خلال تقديمها برنامج البيت الكبير رفقة الكابتن هاني رمزي، طلة كان لها صدى واسع في الشارع الأهلاوى الذي ابدى بدوره إعجابه بحضور حسناء بيتهم الكبير.
الفخر والسعادة مشاعر أنتابت سهام إثر ظهورها الأول عبر قناة نادي القرن، التي اضفت عليها بحضورها الأنيق بريقًا لافتًا، وهو ما جذب جمهور النادي الأهلى إلي أن يحتفى بمذيعة برنامج السهرة "البيت الكبير" الذي يذاع في العاشرة مساءًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.
احتفاء جمهور نادي القرن بسهام صالح جاء في مشاهد عدة لعل أبرزها تصدرها "التريند" على مدار 4 أيام منذ إنطلاقة البرنامج مساء الأثنين الماضي، وهو ما أثقل مسئوليتها وجعلها تبذل قصارى جهدها لتكن عند حسن ظن جماهير المارد الأحمر، تقول سهام لـ"الخليج 365"، :"أنا دايمًا بدعى ربنا يحبب فيا خلقه، ومكنتش متوقعة أن جمهور النادي الأهلى يحبني بالشكل دا".
"كنت مرتبكة وقلقانة عشان بيشاهدني ملايين"، هكذا فسرت سهام حالة الإرتباك التي ظهرت عليها، خلال دقائها الأولى في قناة نادي القرن، وبالإضافة إلي الرهبة فأن عدم تقديم سهام برامج ذو صلة بالمجال الرياضي من قبل، كان له دور في هذا الأٌرتباك أيضًا، تقول:"بستعين بصديقي هشام عاصي في الإمداد بالمعلومات والإلمام بكافة القضايا الرياضية وهو حقيقي بيساعدني جدًا".
مشوار إعلامي بدأته سهام في عام 2008 بالعمل كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوئل عام 2009 ومنها إلي قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، وبعد مرور 7 سنوات غادرت القناة السعودية إثر تعرضها لأزمة مع أحد المسؤولين داخل القناة التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر.
بعد 12 عامًا من العمل في مجال الإعلام العام، قررت سهام خلسة أن تمضي في طريق الإعلام الرياضي، والذي يمثل لها تحدي من نوع خاص، تقول:"القدر هو اللي خلاني أشتغل في الرياضة، بدعي بشكل مستمر ربنا أنه ينجحني ويوفقني، ولسة أنا شايفة أني منجحتش ومعملتش حاجة".
حازت سهام التي تتمتع بمظهر جيد، وروح مرحة، ولباقة في الحديث، على اهتمام كبير من قبل جماهير النادي الأهلي، التي بات يتغزل في حسنها وينتظر برنامج البيت الكبير من أجل طلتها، وهو ما أبهج سهام الذي علقت بحس فكاهي وخفة ظلها المعهودة على مغازلات جمهور الأهلي لـ"الخليج 365" قائلة:"جمهور النادي الأهلى عيونه حلوة".
وعن سهام فقد ولدت بدولة الكويت في 6 سبتمبر عام 1991 ولها شقيقة تؤام قالت عنها في أحد الحوارات أنها تكبرها بنصف ساعة، وتخرجت سهام في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، ونالت درجة الماجسيتر في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات الإفريقية، كما حصلت على دبلوم في الإعلام المطبوع من الجامعة الأمريكية بمصر.
وتعتبر سهام صالح أصغر وكيل أول لنقابة الإعلاميين، حيث جاء أختيارها من قبل الإذاعي حمدي الكنيسي بعد أن ظهر معها في أحد حلقات برنامجها السابق "صباحك مصري" ، كما تم تكريمها في منتدى الإعلام العربي في الكويت عام 2016، بخلاف حصولها على العديد من الجوائز الأخرى داخل مصر.
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