استون فيلا يعين الدنماركي يوهان لانج في منصب مدير الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي استون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين يوهان لانج في منصب مدير الكرة بعد أن كان يتولى منصب المدير التقني في نادي اف سي كوبنهاجن الدنماركي.

وتولى لانج /40 عاما/ المهمة خلفا لخيسوس جارسيا الذي رحل عن منصبه يوم الاثنين الماضي، أي بعد يوم واحد من ضمان استون فيلا البقاء بالدوري الممتاز.

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وأجرى استون فيلا مع نهاية الموسم مراجعة لسياسة التعاقدات بالنادي بعدما أنفق 118 مليون جنيه استرليني على ضم لاعبين جدد الصيف الماضي.

ولم تظهر الكثير من هذه الصفقات بالمستوى المأمول،حيث تعاقد النادى فيما بعد مع الحارس بيبي ريينا ولاعب خط الوسط داني درينكوتر والمهاجم مبوانا ساماتا في شهر كانون ثان /يناير.

وحسم استون فيلا البقاء في دوري الأضواء في الرمق الأخير من الموسم بعد أن تجنب الخسارة في أخر أربع مباريات.