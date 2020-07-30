شكوى جديدة للنائب العام.. الأهلى يتقدم بالبلاغ رقم 13 ضد رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الإدارة القانونية بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير في مقطع فيديو تم بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان مرتضى منصور قد نشر مقطع فيديو أمس الأربعاء، أثار خلاله بعض التصريحات المثيرة (طالع التفاصيل عبر الرابط).

وبناء عليه، تقدم النادي الأهلي ببلاغ جديد إلى النائب العام، حيث اعتبر أن ما جاء خلال الفيديو هو محاولة للتأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ١٢ المقدمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته التي تسيء لكل المجتمع المصري.

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وجاء تكليف الخطيب بتقديم بلاغ جديد للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوقه وقياداته ورموزه، خاصة أن رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عن الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات الباطلة وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع التي ترفض كل هذه التصرفات، خاصة الخوض في الأعراض والإساءة للأمهات.

وأكد الأهلي في بيانه أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الخطيب ضد مرتضى منصور وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين ١٨٦، ١٨٧ من قانون العقوبات.

وأرفقت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي مع البلاغ المشار إليه أسطوانة مدمجة تحمل كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطاول.