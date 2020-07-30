إلغاء الاحتفالات في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة إلغاء مراسم تسليم الكأس خلال المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي تجمع بعد غد السبت بين فريقي ارسنال وتشيلسي على استاد ويمبلي. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. Advertisements ويتم عادة تسليم الكأس للفريق الفائز فى المقصورة الملكية في ملعب ويمبلي. وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يُستأنف النشاط الشهر الماضي بدون جمهور. ويحمل ارسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الكأس حيث حصده 13 مرة مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد وثمانية القاب لتشيلسي.

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