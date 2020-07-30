أفشة صانع ألعاب نصف كلاسيكي في تشكيلة الأهلي (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أظهر الأهلي قدرات هجومية كبيرة خلال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي باتت على وشك الاستئناف بعد أقل من 10 أيام، والتي شهدت بداية مبهرة للأحمر.

الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر حقق انطلاقة تاريخية في مسابقة الدوري نجح خلالها في تحقيق 16 انتصار خلال 17 مباراة، مسجلا 46 هدف، ولم يستقبل سوى 4 أهداف فقط.

ويعتمد رينيه فايلر على أكثر من لاعب وأكثر من طريقة لبناء استراتيجيته الهجومية التي تتماهى مع الأفكار التي يطبقها أبرز مدربي الكُرة الأوروبية في الوقت الحالي مع أكبر الأندية.

صانع ألعاب نصف كلاسيكي

يعتمد رينيه فاير على اللعب بطريقتي 4-3-3 و4-1-4-1، وفي الطريقتين لا وجود لصانع الألعاب الكلاسيكي صاحب القميص رقم 10، لكن هذا لا يلغي مركز صانع الألعاب.

عندما يختار فايلر طريقة 4-3-3 يكون محمد مجدي "أفشة" هو صناع الألعاب المتأخر خلف الثلاثي الهجومي، مع أدوار دفاعية مع ثنائي الوسط الدفاعي.

وفي حالة اللعب بطريقة (4-1-4-1) يجد مجدي "أفشة" معاون له في مربع الرقم (14) أمام منطقة جزاء المنافس، وعادة ما يكون عمرو السولية الذي يتقدم لتخفيف الضغط على أفشة والمشاركة في صناعة اللعب، والتسديدات.

وتتشابه طريقتي رينيه فايلر مع تلك التي يفضلها بيب جوارديولا (4-1-4-1) بوضع ثنائي لصناعة اللعب في وسط الملعب، حيث يُفضل المدرب الكتالوني الدفع بكيفين دي بروين وديفيد سيلفا مع مانشستر سيتي، أو كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا، ولديه خيارات عديدة في مركز صناع الألعاب النصف كلاسيكي.

رينيه فايلر لديه خيار أخر لكنه غير مستخدم حتى الآن بسبب غيابه في الفترة السابقة، صالح جمعة قد يكون شريكاً مثالياً لمجدي "أفشة" إذا قام بتطوير ما ينقصه، وما أشار إليه رينيه فايلر، وهو الركض بصورة أكبر في الملعب، وذلك حتى يغطي مساحات أكبر ولا يخلق ثغرة خلفه.

أرقام "أفشة" في الدوري

سجل مجدي "أفشة" 4 أهداف مع الأهلي في الدوري هذا الموسم خلال 15 مشاركة، وجميع الأهداف سجلها بقدمه اليمنى، بعدما أتيحت له نحو 7 فرص حقيقية للتسجيل.

وقام بصناعة 30 فرصة، من بينها 25 فرصة سانحة للتسجيل، وهو ما يشير إلى مدى أهميته في الوصول إلى شباك المنافسين في خطة رينيه فايلر.

وصنع صانع ألعاب الأهلي هذا الموسم 5 أهداف من أماكن مختلفة في الملعب، أحدها من ضربة ركنية، والأهداف الأربعة الأخرى من ألعاب متحركة من داخل وخارج منطقة الجزاء، وتوضح الخريطة التالية أماكن صناعة أهداف "أفشة".

دقة تمريرات أفشة مع الأهلي وصلت إلى 82% بعدما مرر لزملائه 576 تمريرة من 704 محاولة للتمرير.

لكن عرضيات "أفشة" ليست في أفضل حال حيث حقق اللاعب نسبة 33% فقط من نسبة نجاح تمريراته العرضية، وأرسل لزملائه 14 عرضية بينما ضلت 42 عرضية أخرى الطريق.

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ويعد أفشة من أبرز المراوغين في الدوري حيث تصل نسبة نجاح مراوغاته إلى 72%، وفي الموسم الحالي حقق 28 مراوغة ناجحة من بين 39 محاولة.

الأهداف الأربعة التي سجلها مجدي "أفشة" جميعها جاءت في الشوط الثاني، من بينها اثنين في الربع الأخير من المباراة.

أفشة أرسل 30 تمريرة طويلة ناجحة لزملائه من أصل 46 محاولة بنسبة نجاح 65%، وكانت العرضيات الناجحة المرسلة من ألعاب متحركة 4 فقط من أصل 13 محاولة.

ويمتلك أفشة نسبة أكثر من رائعة في استلام الكرة حيث يتسلم الكرة من زملائه بنجاح بنسبة 99%، حيث تسلم الكرة 640 مرة من أصل 646 تمريرة كانت في الطريق إليه.

حصل "أفشة" على ركلة جزاء، وضرب القائمين والعارضة مرة واحدة، خلال محاولاته الهجومية في اقتحام دفاعات المنافسين.

وفي التمريرات القصيرة لدى "أفشة" نسبة نجاح 86%، أما العرضية من ركلات ثابتة فتصل نسبة النجاح فيها إلى 34%.

الأدوار الدفاعية

يرتكب مجدي "أفشة" 1.77 خطأ إداري (فاول) في كل مباراة أغلبها يكون في الثلث الهجومي عندما يفقد الكرة أو يحاول تعطيل هجمات المنافسين.

أفشة يفقد الكرة 3.84 مرة في كل مباراة، من بينها 2.53 تحت ضغط دفاع المنافسين، والنسبة الباقية بين مراوغة غير ناجحة أو استلام خاطئ.

اعترض "أفشة" المنافسين لإبعاد الكُرة 5 مرات فقط خلال 15 مباراة، ونجح في الفوز في الصراعات الهوائية مرتين، واستعاد الكرة قبل المنافسين 88 مرة.

الركض كثيراً

يُنفذ مجدي أفشة ما طلبه رينيه فايلر علناً من صالح جمعة المُجمد خارج قائمة الفريق قبل فترة التوقف الحالية، يركض كثيراً، ينتشر في أكثر من مكان داخل الملعب خاصة في النصف الهجومي، وتكون له أدوار دفاعية خاصة على الأطراف.

وتوضح الخرائط التالية أماكن تمركز مجدي "أفشة" في أخر مباراة للأهلي في الدوري أمام سموحة، على المستوى الدفاعي والهجومي.

ولذلك يعد مجدي "أفشة" أحد أهم أوراق رينيه فايلر الهجومية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي، وأحد أهم مفاتيح اللعب.