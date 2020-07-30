محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
كشف مصدر مقرب من الأنجولي أري بابل أن اللاعب سيصل إلى مصر قريبًا من أجل اتمام المفاوضات مع الزمالك.
وكان الزمالك قد وصل إلى نقطة بعيدة في المفاوضات مع اللاعب، قبل أن يؤكد وكيل أعماله جيسيو رودريجيز أنه لم يوقع بعد في تصريحات سابقة أن اللاعب لم يوقع بعد للزمالك.
وأضاف المصدر من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس: "لا توجد أي مشاكل فيما يخص انتقال بابل إلى الزمالك، اللاعب سيكون في مصر قريبًا لاتمام الصفقة، ليس هناك ما يدعو للقلق، القادم سيكون أفضل."
وكان وكيل اللاعب قد قال في وقتٍ سابق من خلال تصريحات صحفية مطلع يونيو إن اللاعب لديه عرضًا من الإمارات لكن الزمالك يبقى خياره الأول .
وفي نفس السياق شهدت الأيام الماضية وصول اللاعب التونسي حمزة المثلوثي إلى مصر من أجل اتمام المفاوضات مع الزمالك وخضع اللاعب للكشف الطبي وفق مصدر مقرب له وبالفعل اجتاز هذا الكشف لكن لم يتم الإعلان رسميًا بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: لا توجد مشكلات تعوق انتقال بابل إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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