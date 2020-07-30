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مانشستر سيتي يقترب من ضم ناثان أكي

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اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزى من التعاقد مع الهولندي ناثان أكي مدافع فريق بورنمورث.

وقالت صحيفة " سكاي سبورت" البريطانية بأن نادي بورنمورث وافق علي انتقال ناثان أكي لمانشستر سيتي مقابل ٤١ مليون جنيه

إسترليني.

وأضافت الصحيفة بأن المفاوضات بين الناديين بدأت قبل نهاية موسم الدوري الانجليزي الممتاز، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد الاتفاق علي الشروط الشخصية

الاسبوع المقبل.

انضم أكي صاحب ال ٢٦ عامًا إلى صفوف بورنمورث موسم ٢٠١٧ قادما من نادي في صفقة بلغت ٢٠ مليون جنية إسترليني.
وشارك ناثان أكي مع بورنمورث في ٢٩ مباراة خلال منافسات الموسم الحالي من بطولة الدورى الإنجليزى، سجل خلالها هدفين وصنع هدف وحيد.

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