تعرف على موعد مباريات اليوم بالدوري المغربي

تنطلق مساء اليوم الخميس، مواجهتين بالكرة المغربية، في إطار استئناف مواجهات الدوري المغربي للمحترفيين وسط غياب جماهيري.
في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، يلتقي فريق الدفاع الحسني الجديدي بنظيره نهضة بركان..
ويذاع اللقاء على قناة Arryadia live HD، في إطار
وفي تمام الحادية عشر مساءاً بتوقيت القاهرة، يلتقي فريق الرجاء المغربي بنظيره نهضة الزمامرة ضمن منافسات الجولة 17.
ويذاع اللقاء على القناة ذاتها.
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