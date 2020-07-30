غدًا.. باريس سان جيرمان يواجه ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة فريق ليون، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب فرنسا في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية.

حقق باريس سان جيرمان ٨ ألقاب ببطولة كأس الرابطة الفرنسية، بينما حقق ليون بطولة كأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة في تاريخه عام ٢٠٠٠-٢٠٠١.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين جمعت بين باريس سان جيرمان و ليون في نهائي كأس فرنسا انتهت بفوز باريس

سان جيرمان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

ويغيب مبابي نجم باريس عن نهائى كأس الرابطة الفرنسية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت بفوز سان جيرمان بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي نيمار.

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الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الفرنسي قررت إلغاء المسابقة ابتداء من العام المقبل.

تقام مباراة باريس سان جيرمان وليون في تمام الساعة التاسعة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة وعشرة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة وعشرة دقاق بتوقيت مدينة أبو ظبي.

ونجح نادي باريس سان جيرمان في الصعود إلي نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية، بعد الفوز علي ستاد ريمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما نجح فريق ليون في التأهل إلي نهائي البطولة بعد الفوز علي ليل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.